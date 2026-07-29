Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер дали согласие на визит в Киев после переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Собеседники издания сообщили, что команды Трампа и Зеленского рассчитывают на визит Уиткоффа и Кушнера в Киев в течение ближайших двух недель. При этом точная дата поездки пока не определена и может быть изменена.

За неделю до встречи с Трампом Зеленский провел телефонные переговоры с Уиткоффом и Кушнером. Стороны обсудили возобновление мирного процесса и договорились продолжить контакты между украинской и американской делегациями.