Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи потребовал от Киева возместить ущерб, нанесенный иранскому судну в результате удара в Каспийском море. Об этом он заявил в телефонном разговоре с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

«Иран не стремится к эскалации, однако ясно дал понять, что любые нападения на наших граждан или наши интересы являются неприемлемыми. Причиненный ущерб должен быть возмещен», – написал Арагчи в соцсети X по итогам телефонного разговора с Сибигой.

Глава иранского внешнеполитического ведомства отметил, что Киев, по словам украинского министра, не намерен допускать дальнейшего обострения ситуации. По его словам, Сибига заверил, что удар по иранскому судну был нанесен непреднамеренно.

Ранее сообщалось, что Сибига в ходе беседы с Арагчи заявил о стремлении Киева избежать эскалации.