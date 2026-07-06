В Эрбиле обсудили подготовку к проведению международной экономической конференции с участием Азербайджана, Турции и региона Курдистан.

Об этом сообщила Торгово-промышленная палата Эрбиля.

Председатель палаты Гейлан Хаджи Саид провел встречу с министром по делам этноконфессиональных общин региона Курдистан Айдыном Мааруфом. Во встрече также приняли участие заместитель председателя палаты Камаран Салах Баджгар, члены исполнительного совета Халиль Горан и Ибрагим Мухаммед Ага, а также генеральный секретарь Союза торговых палат.

Основной темой встречи стала подготовка к международной экономической конференции «Регион Курдистан — Турция — Азербайджан», которая, как ожидается, состоится в середине сентября в Эрбиле.

Планируется, что в мероприятии примут участие представители торгово-промышленных палат, экономических организаций и высокопоставленные представители правительств трех сторон.

Цель конференции — расширение инвестиционных возможностей, развитие делового сотрудничества и укрепление экономических связей между странами и регионами.