Крупнейший российский нефтяной терминал на Черном море «Шесхарис» в Новороссийске приостановил погрузку нефти на танкеры на фоне участившихся атак украинских беспилотников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные судоходства и спутниковые снимки.

По информации агентства, через терминал ежедневно экспортировалось около 650 тыс. баррелей нефти, поэтому остановка затронула примерно пятую часть российского морского нефтяного экспорта.

Ранее атаки беспилотников уже нарушили работу терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), что привело к временному снижению добычи нефти в Казахстане. Кроме того, под угрозой оказался и зерновой экспорт через порт Новороссийска, через который проходит около трети российского экспорта зерна.