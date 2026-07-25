За время военного конфликта на Ближнем Востоке Иран продал нефти на $18 млрд, заявил министр нефти Исламской Республики Мохсен Пакнежад, передает агентство Shana.

Министр уточнил, что во время активной фазы войны удалось экспортировать нефть на сумму в $11,5 млрд, а во время прекращения огня — еще на $6,5 млрд. Это оказалось возможным, потому что Иран до начала боевых действий накопил около 100 млн баррелей сырой нефти и газового конденсата.

«Даже в разгар кризиса удалось обеспечить более 60% предусмотренных годовым бюджетом нефтяных доходов», — отметил Пакнежад.