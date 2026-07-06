В Баку начали курсировать бесплатные электрические микроавтобусы-шаттлы, которые обеспечат доступ к объектам общественного питания и местам отдыха, расположенным в районах с ограниченным движением автотранспорта.

Об этом сообщает Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, шаттлы будут курсировать по двум маршрутам:

C1 — от сада Хагани до конца улицы Зарифы Алиевой;

C2 — от сада Сабира до конца улицы Азиза Алиева.

Отмечается, что шаттлы будут работать по выходным и праздничным дням с 12:00 до 00:00, а интервал движения составит 7–10 минут.