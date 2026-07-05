Майкл Джексон, возможно, сам увеличил дозу препарата, который стал причиной его смерти. Новую версию обстоятельств смерти исполнителя выдвинуло издание Radar Online, сославшись на собственное расследование.

По версии издания, на состояние певца могли повлиять хронические боли, тревога из-за финансовых проблем и подготовка к предстоящему туру.

«Майкл способствовал собственной смерти, употребляя наркотики. Он знал последствия и риски всех препаратов, которые принимал», — говорится в материале.

Официально лечащий врач певца Конрад Мюррей был признан виновным в непредумышленном убийстве и отбыл наказание.

Майкла Джексона не стало 25 июня 2009 года. Его сердце остановилось после того, как личный врач артиста Конрад Мюррей сделал ему инъекцию пропофола.