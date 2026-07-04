Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Налоговый кодекс, направленные на стимулирование обеспечения внутреннего рынка топлива.

Одна из ключевых новаций — введение механизма налогообложения акцизами автомобильного бензина, произведенного путем смешения прямогонного бензина с другими компонентами. Выпуск высокооктанового бензина таким способом будет приравниваться к производству топлива, сообщает ТАСС.

Налогоплательщикам со свидетельством о переработке нефтяного сырья предоставляется вычет акциза, в том числе при производстве бензина смешением.

Поправки также расширяют возможности нефтеперерабатывающих заводов, заключивших соглашения о модернизации мощностей, по выполнению условий инвестконтрактов. Если ранее предприятия должны были ввести в эксплуатацию оборудование стоимостью не менее 60 млрд рублей в период с 1 июля 2014 года по 1 января 2026 года, то теперь срок продлевается до 31 декабря 2026 года. При этом минимальный объем инвестиций увеличивается до 100 млрд рублей.

Отдельный блок изменений касается донастройки топливного демпфера для уполномоченных организаций, реализующих на российском рынке бензин иностранного производства.

Для бензина, произведенного в государствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ввезенного уполномоченными организациями, коэффициент компенсации по автобензину устанавливается на уровне 0,9 начиная с 1 июня 2026 года.

Для топлива, произведенного за пределами ЕАЭС, вводится отдельный порядок расчета демпфера. В случае подписания он будет определяться исходя из импортного паритета, основанного на индикативной цене бензина на индийском рынке и затратах на его доставку из морских портов Индии. Определять этот показатель будет Федеральная антимонопольная служба.

Новые нормы вступают в силу сегодня и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июня 2026 года.