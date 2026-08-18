Государственный долг США, вероятно, превысит $40 трлн уже на этой неделе — на несколько месяцев раньше ожиданий, пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, одной из причин стали миллиарды долларов недополученных доходов после отмены части тарифов Дональда Трампа. Снижение поступлений вынудило Минфин США ускорить заимствования. Ещё полгода назад Бюджетное управление Конгресса прогнозировало долг в $39,4 трлн к концу финансового года, однако сейчас он уже достиг $39,9 трлн.

Следующий потолок госдолга — $41,1 трлн — также может быть достигнут раньше ожиданий, вероятно, уже в начале 2027 года. После этого Конгрессу вновь придётся повышать или приостанавливать лимит, чтобы избежать риска дефолта.

WP напоминает, что за последние 25 лет долг США рос при администрациях обеих партий — из-за налоговых сокращений, войн в Ираке и Афганистане, Великой рецессии, пандемийных расходов и других мер. В 2016 году Трамп обещал ликвидировать госдолг за восемь лет, однако с момента его первого прихода к власти он фактически удвоился.

В этом году дефицит бюджета и без того должен приблизиться к $2 трлн. После отмены Верховным судом тарифов Трампа федеральные доходы, по оценкам, сократились ещё примерно на $250 млрд.

Дополнительную нагрузку создают процентные выплаты. Как пишет The Washington Post, доходность 30-летних американских облигаций достигла 5,216% — максимума за 25 лет. По прогнозу CBO, расходы на обслуживание долга превысят $1 трлн уже в этом году.

Сейчас на проценты уходит около 19% федеральных доходов, а к 2036 году этот показатель может вырасти до 26%.

Эксперты предупреждают, что нынешняя бюджетная траектория США остаётся неустойчивой, а рецессия, война или другой крупный кризис способны резко усугубить ситуацию. Белый дом, в свою очередь, рассчитывает улучшить соотношение долга к ВВП за счёт сокращения расходов и ускорения экономического роста.