Ормузский пролив будет закрыт до тех пор, пока Соединенные Штаты не выполнят условия американо-иранского меморандума.

Об этом заявил спикер Меджлиса (однопалатного парламента) исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

«Ормузский пролив не будет открыт до тех пор, пока [с Ирана] не будет снята блокада, разблокированы замороженные [иранские] активы, отменено нефтяное эмбарго, прекращены угрозы и военные операции на всех фронтах, а также выполнены другие условия меморандума», — приводит его слова иранское агентство Mehr.