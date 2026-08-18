После Второй мировой войны США столкнулись с тремя серьёзными угрозами для своей финансовой системы. Каждая из них возникала после периода дерегулирования и ослабления надзора. Не исключено, что к концу президентского срока Дональда Трампа страну может ожидать четвёртый подобный кризис, пишет The Economist.

Кризис сберегательных и кредитных учреждений 1980-х годов стал следствием высокорискованных операций с коммерческой недвижимостью при слабом контроле. Глобальный финансовый кризис 2007–2009 годов был связан с недостаточным надзором и чрезмерными рисками на ипотечном рынке. Региональный банковский кризис 2023 года также последовал за ослаблением требований к капиталу, ликвидности и банковскому надзору.

Как отмечает издание, во всех этих случаях после периода стабильности уроки предыдущих кризисов постепенно забывались. Администрация Трампа не только игнорирует их, но и усиливает риски, политизируя регулирование и сокращая штат федеральных финансовых регуляторов.

Кампания по ослаблению финансового контроля идёт по трём основным направлениям.

Во-первых, независимые регуляторы всё больше переходят под политический контроль. Указ №14215 фактически усилил влияние Белого дома на федеральные финансовые органы, включая Федеральную резервную систему в части её регуляторных функций. Решение Верховного суда, расширившее возможности президента увольнять руководителей независимых ведомств, дополнительно усилило этот процесс.

Во-вторых, резко сокращается штат регуляторов. В мае 2025 года ФРС объявила о сокращении примерно 2400 сотрудников, или около 10% штата. Позже стало известно о планах сократить к концу 2026 года на 30% подразделение, отвечающее за надзор и регулирование в Вашингтоне.

Другие регуляторы, включая FDIC, Управление контролёра денежного обращения и Комиссию по ценным бумагам и биржам, также сокращают штат на 20–30%. Для Бюро финансовой защиты потребителей предлагается сокращение почти на 90%.

The Economist отмечает, что потеря опытных специалистов и институциональной памяти особенно опасна в момент финансового стресса. Расследования краха Silicon Valley Bank и Signature Bank уже показали, что нехватка банковских инспекторов негативно сказывалась на качестве надзора.

Изменился и подход к банковскому контролю. ФРС рекомендовала инспекторам концентрироваться прежде всего на наиболее существенных финансовых рисках. Однако, по мнению издания, задача надзора заключается не только в реагировании на уже возникшие угрозы, но и в их предотвращении.

Третье направление — снижение требований к банковскому капиталу. Регуляторы ослабляют нормативы для крупнейших системно значимых банков. Уже утверждено правило, почти на 30% снижающее требования к коэффициенту левереджа.

Капитал, подчёркивает The Economist, является основой финансовой устойчивости: именно он позволяет банкам переживать потрясения и продолжать кредитование экономики. Одним из главных уроков кризиса 2008 года стала необходимость накапливать достаточный капитал именно в спокойные периоды.

В совокупности политика дерегулирования, сокращение регуляторов и снижение требований к капиталу создают серьёзные риски для финансовой системы США. Если этот курс не будет пересмотрен, предупреждает издание, новый кризис может наступить раньше, чем ожидается.

При этом его последствия могут оказаться тяжелее предыдущих, поскольку ведомства, которым придётся бороться с кризисом, могут столкнуться с нехваткой специалистов, опыта и ресурсов.