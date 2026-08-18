Проект строительства Транскаспийской волоконно-оптической линии связи между Казахстаном и Азербайджаном вышел на завершающую стадию. Ввод линии в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2026 года, сообщили в Комитете телекоммуникаций Минцифры Казахстана.

Отмечается, что прокладка кабеля по дну Каспийского моря уже завершена. Сейчас специалисты проводят настройку оборудования и пусконаладочные работы.

В ведомстве подчеркнули, что ВОЛС создаст дополнительный цифровой маршрут между Казахстаном и Азербайджаном и станет частью телекоммуникационного коридора между Европой и Азией. В дальнейшем возможно подключение к нему других стран Центральной Азии.

При этом конкретные переговоры с Туркменистаном и другими государствами региона пока не разглашаются до завершения консультаций.