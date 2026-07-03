В рамках «Недели Тюркского мира», посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда, участники мероприятия подготовили и единогласно приняли Ханкендинскую декларацию, отражающую направления развития сотрудничества между тюркскими государствами в сферах науки, образования, языка, культуры и сохранения общего исторического наследия.

Как сообщили в Министерстве культуры, в декларации выражена глубокая благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за инициативу проведения юбилейных мероприятий, подписание соответствующего Распоряжения, постоянное внимание к развитию сотрудничества в тюркском мире, а также организацию мероприятий на высоком уровне в городах Баку и Ханкенди.

В документе также выражена благодарность главам тюркских государств за их поздравительные обращения, адресованные участникам «Недели Тюркского мира».