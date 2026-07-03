За последние годы отношения между Таджикистаном и Азербайджаном вышли на качественно новый уровень и приобрели по-настоящему стратегический характер.

Об этом посол Таджикистана в Азербайджане Илхом Абдурахмон сказал в интервью агентству «Репорт».

«Если еще несколько лет назад мы говорили преимущественно о поступательном развитии двусторонних связей, то сегодня можем с полным основанием констатировать, что между нашими странами сформирована прочная политическая база для долгосрочного и многопланового сотрудничества», — отметил он.

По словам посла, ключевую роль в этом сыграли контакты на высшем уровне.

«Государственный визит президента Азербайджана уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева в Таджикистан 5 апреля 2023 года придал мощный импульс всему комплексу двусторонних отношений, подтвердил высокий уровень взаимного доверия и продемонстрировал обоюдную нацеленность на углубление взаимодействия по всем основным направлениям. Не менее важное значение имел и государственный визит президента Таджикистана уважаемого Эмомали Рахмона в Азербайджан в 2024 году, который стал по-настоящему этапным событием в истории наших межгосударственных отношений.

Именно в рамках данного визита было подписано Совместное заявление о стратегическом партнерстве между Таджикистаном и Азербайджаном, что, без преувеличения, стало историческим результатом двустороннего диалога», — сказал И.Абдурахмон.

Дипломат подчеркнул, что подписание этого документа закрепило достигнутый уровень политического взаимопонимания и вывело сотрудничество между двумя странами в категорию стратегического взаимодействия.

«Это не просто важный политико-дипломатический шаг, а четкий сигнал о том, что Душанбе и Баку рассматривают друг друга как близких, надежных и долгосрочных партнеров.

В целом можно сказать, что за последние годы наши страны добились существенных результатов сразу по нескольким направлениям. Прежде всего, заметно укрепился политический диалог — он стал более интенсивным, содержательным и ориентированным на конкретный результат. Регулярные контакты на высшем и высоком уровнях, взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами, парламентами и профильными государственными структурами обеспечили устойчивую положительную динамику двусторонних отношений», — отметил И.Абдурахмон.

Посол подчеркнул поступательное расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя государствами.

«Хотя объем взаимного товарооборота между нашими странами пока остается сравнительно небольшим, в последние годы он демонстрирует устойчивую положительную динамику», — сказал он.

По словам дипломата, Таджикистан и Азербайджан все более последовательно рассматривают друг друга в качестве перспективных экономических партнеров — как в двустороннем формате, так и в контексте реализации более широких региональных коммуникационных, транспортно-логистических и инфраструктурных проектов, «где потенциал нашего взаимодействия представляется весьма значительным и далеко не исчерпанным».

«Что касается ближайшей перспективы, то, на мой взгляд, основной задачей является наполнение стратегического партнерства конкретным практическим содержанием. Подписанная Декларация должна последовательно трансформироваться в новые совместные проекты, механизмы и результаты. Речь идет, прежде всего, о дальнейшем укреплении торгово-экономического взаимодействия, расширении инвестиционных контактов, развитии кооперации в промышленности, транспорте и логистике, а также о более активном использовании транзитных возможностей наших стран в рамках межрегиональных маршрутов», — отметил И.Абдурахмон.

Он подчеркнул высокий уровень политического доверия и стратегического взаимопонимания между Душанбе и Баку.

«В более широком плане можно с уверенностью сказать, что между нашими странами сформирован высокий уровень политического доверия, стратегического взаимопонимания и совпадения подходов по многим ключевым вопросам двусторонней и международной повестки. Именно это создает прочную основу для дальнейшего углубления нашего сотрудничества и позволяет с уверенностью смотреть на перспективы его развития», — сказал посол Таджикистана в Азербайджане.