Бакинский олимпийский стадион подсвечен цветами американского флага по случаю Дня независимости США, который отмечается 4 июля.

Посольство США в Азербайджане поблагодарило азербайджанскую сторону за этот жест.

«Спасибо, Азербайджан! США готовятся 4 июля отметить 250-летие американской независимости, и нас очень порадовало, что Бакинский олимпийский стадион был подсвечен красным, белым и синим цветами флага США. Этот ценный жест является прекрасным символом прочной дружбы, взаимного уважения и крепкого партнерства между американским и азербайджанским народами», — говорится в сообщении американского диппредставительства.

В посольстве подчеркнули, что подсветка стадиона стала символом дружеских отношений и партнерства между США и Азербайджаном.