Европейская комиссия в ближайшее время предоставит Армении дополнительные 18 млн евро на развитие торговли и поддержку экспортного потенциала. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

По ее словам, средства станут заключительной частью ранее согласованного пакета помощи в размере 52 млн евро, а общий объем финансовой поддержки ЕС Армении достигнет 288 млн евро.

Фон дер Ляйен также сообщила, что уже на следующей неделе Евросоюз направит в Армению группу экспертов, которая займется вопросами диверсификации энергетического импорта.

Кроме того, Брюссель намерен расширить торговое сотрудничество с Ереваном, включая предоставление режима, при котором до 80% торговли будет осуществляться без пошлин.