В Баку из-за ремонтных работ временно изменены некоторые маршруты общественного транспорта.

Как сообщает Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, в связи с ремонтом на участке улицы Хана Шушинского — от пересечения с улицей Рашида Бейбутова до пересечения с проспектом Вагифа — введены ограничения на движение транспорта.

Из-за этого до 4 июля автобусы регулярных маршрутов №3, 4, 17, 20, 85 и 88 будут курсировать по улицам Аббасгулу ага Бакиханова и Джейхуна Гаджибейли.

Кроме того, 3–5 июля ремонтные работы пройдут на участке проспекта Гусейна Джавида — от пересечения с улицей Абдуррагим бека Ахвердиева до пересечения с улицей Льва Ландау.

В этот период автобусы маршрутов №3, 6, 10, 17, 18 и 96 временно будут следовать по улице Шафаят Мехтиева и проспекту Иншаатчылар.