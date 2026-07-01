Турция повысила плату за транзит международных судов через проливы Босфор и Дарданеллы на 15%, согласно решению министерства транспорта и инфраструктуры.

Сбор увеличен с $5,83 до $6,7 за тонну. Расчет будет производиться по чистому тоннажу судна. Эта ставка будет действовать до 30 июня 2027 года включительно.

По словам министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадира Уралоглу, это уже третье повышение стоимости транзита за последние четыре года. Предыдущее увеличение тарифов позволило Анкаре дополнительно получить $31 млн, благодаря чему годовые поступления от сборов достигли $254 млн.

С 1983 по 2022 год стоимость прохода через проливы оставалась неизменной и составляла $0,8 за тонну. В 2022 году Турция увеличила тариф в пять раз — до $4,08 за тонну. В 2023 году тариф вырос до $4,42 , в 2025 году — до $5,83, а теперь достиг $6,7 за тонну.