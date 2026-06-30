Анкара может принять решение продать купленные у РФ ЗРК С-400 третьей стране, чтобы вернуться к участию в программе американских истребителей F-35, сообщает во вторник интернет-издание Euractiv.

«Согласно официальному лицу, (…) любой прорыв в вопросе истребителей F-35 может зависеть от договоренностей, по которым Турция продала бы системы С-400 третьей стране, а не возвращала бы России», — говорится в сообщении.

В числе вариантов упоминается Южная Корея, отмечает издание.

США исключили Турцию из программы истребителей F-35 после того, как в 2019 году она в соответствии с контрактом получила российские ЗРК С-400.

Вашингтон отмечал, что С-400 несовместимы с системами НАТО, а также выражал опасения, что через совместное использование С-400 и истребителей F-35 Россия может получить доступ к данным о радиолокационной заметности и характеристиках истребителей.