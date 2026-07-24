Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) нанесло очередные ночные удары по военным объектам Ирана.

Об этом CENTCOM сообщил на своей странице в социальной сети X.

«Это 13-я ночь последовательных ударов, направленных на привлечение Ирана к ответственности и снижение угроз, создаваемых Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для коммерческого судоходства», — говорится в сообщении.

Как сообщили иранские СМИ, в результате ударов есть жертвы.

Четыре человека погибли, еще пять пострадали в результате удара США по иранскому городу Ахваз, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на губернатора провинции Хузестан.

В результате удара по Бендер-Аббасу пострадали два человека, сообщает IRIB.

Также сообщается, что взрывы прозвучали в иранских городах Фирузабад и Тефт, Хорремабад и Джаск, Омидийе и Эндимешк, районе Хондаба, порту Бендер Аббас и на острове Кешм. Есть ли пострадавшие в результате этих ударов, не сообщается.