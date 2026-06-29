С завтрашнего дня в ряде районов Азербайджана ожидается усиление ветра. Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтый уровень опасности в связи с ожидаемой ветреной погодой 30 июня и 1 июля.

Согласно прогнозу, в Гяндже, Мингячевире, а также в Горанбойском, Самухском, Гёйгёльском, Дашкесанском, Гедабейском, Тертерском, Бардинском, Кяльбаджарском, Лачинском, Ярдымлинском и Лерикском районах, в Нафталане, Евлахе и Нахчыванской Автономной Республике ожидается восточный ветер скоростью 13,9–20,7 м/с

По прогнозу, начиная с полудня 30 июня до вечера 1 июля в некоторых районах страны ожидаются периодические дожди и грозы. Местами осадки будут интенсивными и сильными, возможен град.

Также ожидается увеличение водности рек, не исключены кратковременные паводки и селевые потоки на некоторых горных реках.