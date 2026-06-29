Проведение в Баку 100-летия Первого Тюркологического съезда, состоявшегося в 1926 году, не случайно.

Об этом говорится в обращении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам Недели тюркского мира, посвященной 100-летнему юбилею Первого Тюркологического съезда, сообщает Report.

По его словам, Азербайджан и сегодня вносит вклад в повышение эффективности Тюркского мира:

«Темы, обсуждавшиеся на Первом Тюркологическом съезде, всегда были актуальны для тюркского мира».

Эрдоган также акцентировал внимание на необходимости дальнейшего укрепления единства и дружбы между тюркскими государствами.