В Центре Гейдара Алиева проходит церемония открытия Недели тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда.

Сначала заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджана Фарах Алиева зачитала обращение президента Ильхама Алиева к участникам Недели тюркского мира, посвященной 100-летию Тюркологического съезда.

Таже обращения направили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, что неделя, состоящая из цикла мероприятий, связанных с наукой и культурой, организована в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «О проведении 100-летнего юбилея Первого тюркологического съезда» от 22 октября 2025 года.