Американская оборонная компания Anduril Industries может купить у Nissan завод для производства военных беспилотников в Японии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Завод, работающий с 1961 г., расположен в Оппаме, недалеко от Иокогамы. Решение пока не принято, поскольку переговоры продолжаются. Для «оправдания» покупки завода Anduril необходимо получить заказы от японской армии.

«Сделка может превратить один из первых крупных послевоенных автомобильных заводов Японии, долгое время являвшийся символом промышленного возрождения страны, в центр производства оружия», – отмечается в сообщении.