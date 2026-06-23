Сербия приветствует прекращение вооружённых конфликтов и политические решения, ведущие к снижению напряжённости, диалогу и устойчивому миру, а также к продолжению переговоров и сотрудничества.

Об этом президент Сербии Александар Вучич заявил в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

«С президентом Пезешкианом состоялась хорошая и открытая дискуссия, в ходе которой я отметил, что Сербия приветствует смелые политические решения, ведущие к прекращению вооружённых конфликтов и снижению напряжённости, к диалогу и устойчивому миру, а также к продолжению переговоров и сотрудничества», — заявил Вучич.

Он подчеркнул политическое и социальное значение восстановления пострадавших территорий и экономического развития: «Сербия продолжит поддерживать любые ответственные усилия на пути к более справедливому, более безопасному и более мирному миру, веря в то, что устойчивые решения строятся посредством диалога, взаимного уважения и компромисса».

Пезешкиан, в свою очередь, заявил, что причиной нестабильности в регионе является политика Израиля.

«США и Израиль не достигли своей цели нападением на Иран», — отметил он и напомнил о гибели 168 невинных детей в результате удара по женской школе в Минабе.