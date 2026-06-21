Израиль ждет случая, чтобы подорвать переговорный процесс США и Ирана. Об этом агентству Anadolu заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Он отметил, что турецкая сторона обсуждала по телефону вопрос переговоров со cпецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Фидан предположил, что будет непросто сразу урегулировать все детали и технические аспекты сделки, а время от времени могут возникать тупиковые ситуации.

«И, конечно же, всегда есть Израиль, который поджидает подходящего момента, чтобы подорвать ситуацию при первой же возможности», — считает глава МИД Турции.