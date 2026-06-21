В конце февраля 2022 года, когда Россия только приступила к своей «специальной военной операции», «взятию Киева за три дня» и т. д., многие эксперты всерьёз полагали, что исход российско-украинской войны, в общем-то, предрешён.

Сегодня эта война уже длится дольше, чем Первая мировая и чем война СССР и Германии, и самое главное — чем дальше, тем более впечатляющими становятся именно военные успехи Украины. Психологическим переломом для многих стали недавние удары по Москве, причём не «в белый свет как в копеечку» — Украина продолжает планомерно выбивать российские НПЗ, и в РФ уже ощутили дефицит бензина.

Казалось бы, западных политиков это должно только обрадовать. После многолетней «эйфории Горби», которую затем сменила эпоха «друга Бориса», здесь всерьёз верили в российскую угрозу и вполне прагматично решили, что куда выгоднее, если перемалывать российскую армию будет Украина и на украинской территории, а не сами европейцы у порога собственных домов.

Однако на этом фоне с примечательным заявлением выступил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба: «В Брюсселе европейские лидеры были ошеломлены ударами Украины по Москве. Сказать, что они были впечатлены, — ничего не сказать. Но мне рассказали, что некоторые лидеры напуганы силой Украины. Они стратегически видят, какой мощный игрок появляется у них на пороге».

Это, скажем так, ожидаемая сенсация. И прежде всего здесь на ум приходит Польша. Ещё недавно эта страна считалась ключевым союзником Украины, она была и остаётся главным хабом для доставки в Украину европейского оружия по воздуху — аэропорты самой Украины в результате боевых действий закрыты.

Однако сегодня мировые медиа образцово отслеживают разгорающийся политический кризис между Киевом и Варшавой. Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей награды Польши — ордена «Белого Орла». Формально Варшаву возмутило, что Зеленский присвоил одному из военных подразделений Украины почётное звание «героев УПА» — к Украинской повстанческой армии в Польше отношение, скажем так, неоднозначное. В ответ два бывших президента Украины — Кучма и Порошенко, а также посол Украины в Польше — в знак солидарности со своим президентом отказались от ордена.

Комментаторы в Киеве уже припомнили, что кавалерами ордена Белого Орла остаются российская императрица Екатерина II, приложившая руку к разделу Польши в XVIII веке, союзники Гитлера Миклош Хорти и Бенито Муссолини и, в конце концов, экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер со своим российским коррупционным шлейфом. Но очень многое указывает на то, что отношение к УПА — это на самом деле не более чем внешний пиар.

На самом деле Польшу и, похоже, не только Польшу волнует появление у границ Европы — и у порога Европы! — страны с населением в 90 000 000, окрепшим ВПК и сильной боеспособной армией, чем в Европе могут похвастать немногие. Излишне напоминать: от эйфории в результате окончания холодной войны многие европейские страны с упоением сокращали военные расходы и в результате получили то, что получили: вооружённые силы даже таких стран, как Германия, оказались попросту небоеспособны. А в Европе, напомним, очень не любят появления сильных игроков. Достаточно вспомнить Турцию. В НАТО её видеть очень хотят, а вот в Евросоюзе — уже нет. В Брюсселе слишком многие предпочли бы видеть слабую и зависимую Украину, которую можно в случае чего использовать как разменную монету. А с нынешней Украиной такая игра уже не пройдёт. И при всех симпатиях к Киеву в Брюсселе уже не могут этого достаточно эффективно скрывать.

Здесь можно было бы поставить точку. Но остаётся ещё одна сторона вопроса. В своё время политические элиты многих стран точно так же не могли «переварить» победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Там точно так же предпочли бы бесконечный торг в рамках Минской группы и хотели видеть слабый и зависимый Азербайджан, которому можно было бы навязывать любые решения в интересах «больших дядей».

И когда этот план рухнул, а Азербайджан свои оккупированные территории освободил самостоятельно, у многих это вызвало настоящий шок. Украина ещё не победила. Но восприятие её военных успехов некоторой частью западных элит очень напоминает то, как эти самые элиты реагировали на победу Азербайджана.