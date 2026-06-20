Из Азербайджана в Армению будет экспортирована очередная партия нефтепродуктов, а также осуществлена поставка транзитных грузов.

21 июня со станции Баладжары в направлении Бёюк-Кесик будет отправлено дизельное топливо общим весом около 1000 тонн, состоящее из 17 вагонов, сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

На сегодняшний день из Азербайджана в Армению экспортировано более 13 тысяч тонн дизельного топлива и более 4 тысяч тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95.

Одновременно будет осуществлена очередная поставка из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана.

21 июня со станции Баладжары в направлении Бёюк-Кесик будет отправлена партия пшеницы весом 1260 тонн, состоящая из 18 вагонов.

До настоящего времени из России в Армению транзитом через Азербайджан было поставлено более 32 тысяч тонн зерна, свыше 7 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречихи и 414 тонн антрацита.