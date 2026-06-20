Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым, говорится в сообщении МИД АР.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, взаимные визиты на высоком уровне, выполнение достигнутых договорённостей, а также направления сотрудничества в сферах торговли, экономики, инвестиций, транспорта, логистики и других сферах, представляющих взаимный интерес.

В ходе телефонного разговора также были рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, включая Организацию тюркских государств, ООН и другие многосторонние платформы. Министры также обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

15:25 Министры иностранных дел Азербайджана и Узбекистана Джейхун Байрамов и Бахтиёр Саидов провели телефонный разговор, обсудили развитие стратегического партнерства между двумя странами. Об этом сообщил глава МИД Узбекистана в соцсетях.

«Провели телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Азербайджаном, обменялись мнениями по графику предстоящих мероприятий на различных уровнях», — сообщил Саидов.

Отмечается, что отдельное внимание было уделено вопросам дальнейшего углубления взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической и других сферах, представляющих взаимный интерес.

«В ходе беседы также рассмотрели другие вопросы двусторонней и многосторонней повестки, представляющие взаимный интерес», — добавил глава МИД Узбекистана.