Азербайджан и Иран обменялись мнениями о перспективах укрепления сотрудничества в сфере транспорта.

Об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети X.

«В рамках Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития мы встретились с заместителем министра экономики и финансов Ирана, президентом Организации инвестиций, экономической и технической помощи Ирана (OIETAI) Мехди Хейдари. Мы обменялись мнениями о текущей ситуации в двусторонних отношениях, в частности в сотрудничестве в сферах торговли, инвестиций и транспорта, а также о возможностях дальнейшего укрепления деловых связей», — отметил министр.