В Армении после сильных дождей по улицам Гафана (Капана-арм.-ред.) потекли необычные оранжевые потоки воды. Кадры быстро распространились в социальных сетях и вызвали серьезную обеспокоенность как среди местных жителей, так и экологов. По предварительным оценкам, это явление может быть связано с деятельностью горнодобывающей промышленности в Сюникской области республики и, в частности, с проблемами на объектах, обслуживающих меднорудные месторождения.

Таким образом, ситуация в очередной раз обнажила проблему загрязнения трансграничных водных ресурсов, о которой Азербайджан говорит уже не первый год. Река Охчучай (Вохчи-арм-ред.), берущая начало на территории Армении, неоднократно становилась предметом экологических споров из-за фиксируемого загрязнения тяжелыми металлами и отходами горнорудной промышленности. Азербайджанская сторона неоднократно предупреждала, что отсутствие эффективного контроля за деятельностью горнодобывающих предприятий в приграничных районах Армении создает угрозы не только для экосистемы Охчучая, но и для бассейнов Араза, Куры и, в конечном итоге, Каспийского моря.

Председатель НПО «Устойчивое развитие и инклюзивность» Сабит Багиров в комментарии Minval Politika отметил, что появление оранжевых потоков, вероятнее всего, указывает на серьезные экологические нарушения на одном из крупнейших горнорудных предприятий региона.

«С высокой вероятностью внезапная окраска воды в оранжевый цвет в дождевых потоках свидетельствует о том, что экологические нормы не соблюдаются на Каджаранском медном руднике. Потоки оранжевой дождевой воды, скорее всего, текли не только по улицам Гафана, но и по всем окрестностям, а затем стекали в реку Охчучай», — отметил эксперт.

Он напомнил, что далее эта водная артерия проходит через территорию Зангиланского района Азербайджана, впадает в Араз, затем в Куру и в конечном итоге достигает Каспийского моря, что существенно расширяет масштабы потенциального воздействия загрязнения.

Багиров пояснил, что характерный оранжевый цвет воды возникает вследствие химических процессов, происходящих в районах добычи медной руды: «В контакте с водой и кислородом серный колчедан, присутствующий в зоне месторождений меди, окисляется, образуя серную кислоту и ионы трехвалентного железа, которые выпадают в виде оранжевого осадка гидроксида железа. Вместе с железом в воду могут попадать медь, цинк, кадмий, мышьяк, ртуть и другие токсичные элементы из шахтных вод».

Эксперт обратил внимание на то, что подобные случаи загрязнения Охчучая фиксируются не впервые. Загрязнение вод этой реки, а затем и бассейнов Араза и Куры происходило и ранее, что свидетельствует о системном характере проблемы.

Говоря о возможных последствиях, Багиров отметил, что тяжелые металлы представляют серьезную угрозу как для окружающей среды, так и для здоровья человека.

«Как минимум живность в реке, загрязненной тяжелыми металлами, погибает. Возрастают риски заболеваний населения», — сказал он.

Эксперт напомнил, что Каджаранское месторождение эксплуатирует Зангезурский медно-молибденовый комбинат — одно из стратегических предприятий Армении, производящее около 85% всей горнорудной продукции страны.

По мнению Багирова, одной из вероятных причин произошедшего могут быть проблемы с инфраструктурой хранения и транспортировки отходов производства.

«Хвостохранилище, в котором накапливаются отходы комбината, возможно, находится в ненадлежащем состоянии, и селевые потоки могли затронуть этот объект. Не исключены и проблемы в надземных или подземных трубопроводах, по которым отходы комбината транспортируются в хвостохранилище, расположенное более чем в тридцати километрах от предприятия», — отметил он.

По словам эксперта, в настоящее время проводится расследование причин появления оранжевых потоков, однако уже сейчас необходимо принимать оперативные меры по контролю качества воды.

«Думаю, срочно необходимо провести контроль качества воды в реке Охчучай, которая втекает на территорию Зангиланского района Азербайджана из Армении. Возможно, уже осуществляются соответствующие мероприятия. В любом случае произошедшее выглядит весьма тревожно», — подчеркнул Багиров.

Комментируя вопрос о том, можно ли считать инцидент очередным подтверждением экологических проблем, связанных с деятельностью горнодобывающих предприятий Сюникской области, эксперт ответил утвердительно. По его мнению, как государственные структуры, так и организации гражданского общества должны усилить мониторинг состояния рек, берущих начало на территории Армении и протекающих затем через Азербайджан.

Особое внимание, считает Багиров, необходимо уделить долгосрочным последствиям возможного попадания загрязняющих веществ в речную систему региона.

«Это риски вымирания рыбы в этих реках и риски возникновения различных заболеваний у населения, в том числе онкологических. Это также риски загрязнения растительности и сельскохозяйственной продукции, выращиваемой в районах протекания этих рек. Причем такие заболевания и последствия проявляются не сразу, а подкрадываются незаметно в течение многих дней и месяцев», — резюмировал Багиров.