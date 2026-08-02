Основательница и глава Wildberries Татьяна Ким внесена в базу украинского сайта «Миротворец», сообщили РИА Новости после анализа данных ресурса.

Персональные данные Ким появились в базе сайта в субботу вечером. «Миротворец» обвиняет основательницу маркетплейса в публичной поддержке России.

С июля логистические объекты Wildberries подвергаются атакам украинских беспилотников. Удары, по имеющимся данным, были нанесены по центрам компании в Тамбовской, Московской, Воронежской, Пензенской, Волгоградской, Рязанской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, Удмуртии и Самарской области.