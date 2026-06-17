Кадры из армянского Гафана, где после сильных дождей по городским улицам потекли потоки неестественного оранжевого цвета, заставили вспомнить о проблеме, которую Ереван предпочитает продолжать игнорировать. По предварительным данным, причиной произошедшего мог стать расположенный поблизости заброшенный Кавартский медный рудник. Однако сам по себе инцидент — это лишь вершина айсберга. На самом деле речь идет о куда более серьезной и системной проблеме, связанной с многолетним наплевательским отношением армянских властей к вопросам экологической безопасности.

Напомним, что Сюникская область Армении давно считается одним из центров горнодобывающей промышленности республики. Именно здесь сосредоточены крупнейшие предприятия по добыче и переработке медно-молибденовых руд. Этот регион не один год фигурирует в экологических докладах, журналистских расследованиях и заявлениях природоохранных организаций как зона повышенного экологического риска. Надо сказать, что тревогу по этому поводу бьют не только в Азербайджане, но и в самой Армении.

Осадки, вымывающие продукты окисления металлов и отходы горнодобывающей деятельности, сделали видимым то, что обычно остается скрытым от глаз. И тут стоит задуматься о реальном состоянии экологического контроля в регионе. Экологические последствия деятельности армянской горнодобывающей отрасли давно перестали быть исключительно внутренним делом самой Армении. Речь идет о трансграничных реках, загрязнение которых напрямую затрагивает соседние государства.

Наиболее показательным примером является Охчучай — река, берущая начало на территории Армении и впадающая в Араз. На протяжении последних лет азербайджанские эксперты регулярно фиксировали в ее водах превышение предельно допустимых концентраций тяжелых металлов. Результаты мониторингов указывали на повышенное содержание никеля, железа, молибдена, меди, марганца, кадмия и других загрязняющих веществ. Речь шла не о незначительных отклонениях, а о многократном превышении нормативов.

И последствия, как выяснилось, не заставили себя ждать. В 2021 году в Охчучае была зафиксирована массовая гибель рыбы, в том числе видов, занесенных в Красную книгу Азербайджана. Исследования проб воды и донных отложений выявили высокий уровень загрязнения тяжелыми металлами. Тяжелые металлы способны накапливаться в почве, проникать в пищевые цепочки и оказывать долгосрочное воздействие на здоровье человека. Загрязнение трансграничных рек неизбежно отражается на качестве воды, используемой для сельского хозяйства и хозяйственно-бытовых нужд. Таким образом, проблема выходит далеко за пределы одной реки или одного населенного пункта.

Именно поэтому происходящее в Гафане заслуживает особого внимания. Оранжевые потоки на улицах города выглядят как наглядная иллюстрация того, о чем экологи и специалисты предупреждают уже много лет.

Особенно остро эта ситуация воспринимается на фоне стремления Армении позиционировать себя как активного участника международной экологической повестки. Сегодня Ереван пытается говорить о климатических изменениях, устойчивом развитии и международном экологическом сотрудничестве. Но насколько убедительно звучат подобные заявления, если страна не может продемонстрировать эффективное решение экологических проблем у себя под носом?

Экологическое лидерство определяется не количеством деклараций и конференций, а реальными результатами в виде чистых рек, прозрачного экологического мониторинга, строгого контроля над промышленными предприятиями и готовностью нести ответственность. В этом контексте вызывает вопросы и тот факт, что Армения до сих пор не присоединилась к Конвенции ЕЭК (Европейская экономическая комиссия) ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, более известной как Хельсинкская конвенция. Отказ от присоединения к такому механизму выглядит особенно неоднозначно, учитывая регулярные дискуссии на данную тему.

Кроме того, вопрос загрязнения Охчучая неоднократно поднимался на международном уровне. Азербайджан направлял обращения в структуры ООН, профильные европейские организации, а также зарубежным политикам и экологическим институтам. Но, несмотря на широкий общественный резонанс, кардинальных изменений в ситуации до сих пор не наблюдается.

Пока на международных площадках звучат заявления о приверженности принципам устойчивого развития, в одном из крупнейших городов области Армении после дождя по улицам текут потоки, происхождение которых связывают с объектом горнодобывающей промышленности.

История с Гафаном – это серьезный сигнал о системных проблемах, которые накапливались годами и последствия которых сегодня становятся все более очевидными. И чем чаще происходят подобные инциденты, тем сложнее Армении будет убеждать международное сообщество в том, что она действительно соответствует тем экологическим стандартам, о которых так активно говорит.

Ситуация выглядит особенно аномальной на фоне планов Армении принять COP17 (17-я Конференция сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии). Страна, претендующая на право принимать крупнейший международный экологический форум, не демонстрирует готовности решать собственные экологические проблемы, последствия которых выходят далеко за пределы ее границ. Загрязнение Охчучая тяжелыми металлами, многочисленные претензии к горнодобывающим предприятиям Сюника, случаи массового мора рыбы и теперь уже оранжевые потоки на улицах Гафана создают картину, слабо сочетающуюся с образом ответственного экологического лидера.