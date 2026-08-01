Словакия готова помочь Венгрии справиться с возможными перебоями в работе АЭС «Пакш», вызванными снижением уровня воды в Дунае, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

«Мы очень внимательно следим за энергетическим кризисом в Венгрии и выражаем солидарность с нашим соседом, а также готовность (ему) помочь. Вероятность полной остановки АЭС «Пакш-1» из-за нехватки дунайской воды для охлаждения (реакторов) грозит Венгрии беспрецедентным энергетическим кризисом», – написал премьер в Facebook.

Как следует из сообщения, Фицо обсудил возможность экстренных поставок электроэнергии Венгрии с вице-премьером и министром экономики Словакии Денисой Саковой, а также председателем правления компании «Словацкие электростанции» Браниславом Стрычком.

Премьер также сообщил, что обе словацкие атомные электростанции – «Богунице» и «Моховце» – продолжают работать в штатном режиме.

Ситуация осложнилась из-за аномальной жары и засухи в Центральной Европе, которые привели к снижению уровня воды в Дунае до минимальных значений за всю историю наблюдений. Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань назвал сложившуюся ситуацию с обмелением реки беспрецедентной для страны.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что АЭС «Пакш» впервые за 44 года работы полностью прекратит выработку электроэнергии из-за рекордного снижения уровня воды в Дунае.