Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о решении полностью остановить работу АЭС «Пакш» впервые за 44 года эксплуатации станции. Об этом сообщает Reuters.

Атомная станция, обеспечивающая около половины всей выработки электроэнергии в Венгрии, будет отключена в воскресенье, 2 августа. Решение принято на фоне резкого снижения уровня воды в Дунае из-за продолжительного отсутствия осадков.

Вода из реки используется для охлаждения реакторов, и ее недостаточный объем не позволяет станции продолжать работу, отметил Мадьяр.

По его словам, обмеление Дуная уже отразилось на судоходстве и туристической отрасли. Возобновление штатной работы АЭС будет зависеть от того, насколько быстро уровень воды в реке вернется к безопасным значениям.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава готова оказать помощь Венгрии в случае возникновения перебоев в работе АЭС «Пакш» из-за снижения уровня воды в Дунае.