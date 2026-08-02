Иран использовал период перемирия для укрепления связанных с ним вооруженных группировок и подготовки их к возможному масштабному конфликту на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), знакомых с деталями планирования.

По данным источников, Тегеран разработал план, предусматривающий координацию действий союзных вооруженных формирований в случае начала новой военной кампании против Ирана.

Как отмечает издание, в период временного прекращения боевых действий руководство КСИР проводило закрытые встречи с командирами подконтрольных группировок. Согласно плану, при усилении американских ударов по Ирану поддерживаемые Тегераном силы должны одновременно атаковать цели в различных странах региона, чтобы повысить издержки военной операции для США.

Источники утверждают, что представители подразделения «Аль-Кудс», отвечающего за внешние операции КСИР, регулярно проводили видеоконференции с представителями «Хезболлы», йеменских хуситов и иракских шиитских формирований. Кроме того, иранские военные работают на территории Ирака и Ливана, где участвуют в координации действий союзников и восстановлении их возможностей.

По информации ливанских источников, Тегеран также расширил свое влияние внутри «Хезболлы», направив офицеров КСИР в руководящие структуры организации. Некоторые из них продолжительное время находились в Бейруте, проживая за пределами традиционных районов присутствия группировки.

Авторы материала связывают с этой активностью ряд недавних инцидентов в регионе, включая атаки на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии, удары по американским объектам в Иордании, а также происшествия с газовозами в египетском порту Дамиетта.

По оценкам аналитиков, одной из задач такой стратегии может быть давление на союзников США, сокращение экспорта нефти из региона, повышение мировых цен на энергоносители и укрепление позиций Ирана в вопросе контроля над Ормузским проливом.