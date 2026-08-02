Американский актер Винсент Пасторе, получивший известность благодаря роли Сальваторе Бонпенсьеро в телесериале «Клан Сопрано» (The Sopranos), скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщил портал TMZ.

Первого августа тело актера в его доме в Нью-Йорке обнаружил его друг Стивен Виллано. До этого Пасторе на протяжении нескольких дней не отвечал на звонки и не выходил на связь. Обстоятельства и причина смерти пока не раскрываются.

Помимо роли в телесериале «Клан Сопрано» (The Sopranos), Пасторе принимал участие в таких фильмах, как «Славные парни» (Goodfellas), «Пробуждение» (Awakenings), «Путь Карлито» (Carlito’s Way) и «Револьвер» (Revolver), а также снимался в различных телевизионных проектах.