Сегодня в Азербайджане отмечается День национального кино. На первый взгляд, это прекрасный повод для гордости. Достаточно вспомнить экранизированную оперетту великого Узеира Гаджибейли «Аршин мал алан», в которой блистательно сыграл один из корифеев азербайджанской эстрады Рашид Бейбутов. Уже одна эта картина говорит о том, какое место занимало азербайджанское кино в истории мирового кинематографа.

Следом на экраны выходит еще одна великолепная экранизация Узеира Гаджибейли — «Не та, так эта». Обе картины покоряют сердца миллионов зрителей не только в Азербайджане, но и далеко за пределами тогдашнего Советского Союза. Их смотрели снова и снова, цитировали, а песни из этих фильмов давно стали классикой.

Но азербайджанское кино на этом не остановилось. В последующие годы была создана целая плеяда фильмов, которые и сегодня по праву считаются шедеврами. Они ничуть не уступали многим зарубежным картинам, а по глубине сюжета, игре актеров и режиссерскому мастерству нередко превосходили шаблонные голливудские блокбастеры.

«Семеро сыновей моих», «Насими», «Бабек», «Деде Горгуд», «Кура неукротимая» и множество других фильмов стали настоящим достоянием азербайджанской культуры. Каждая из этих картин несла в себе историю, национальный дух, любовь к Родине, уважение к традициям и человеческим ценностям. Их смотрели семьями, обсуждали, пересматривали спустя годы, и они не теряли своей актуальности.

Особого уважения заслуживает и другое обстоятельство. Все эти фильмы проходили через рогатки советской цензуры, которая называлась художественным советом. Казалось бы, при таком жестком контроле невозможно было сохранить творческую свободу. Однако азербайджанским режиссерам, сценаристам и актерам это удалось. Они сумели провести через цензуру картины, в которых сохранились национальный характер, менталитет, традиции и самобытность нашего народа. Именно поэтому эти фильмы живут до сих пор и продолжают находить своего зрителя.

Но времена меняются. И, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. Это в полной мере относится и к азербайджанскому кинематографу.

Согласитесь, сегодня от прежнего величия национального кино осталось лишь название. Достаточно включить отечественные телеканалы, чтобы понять, насколько изменилась ситуация. Вместо фильмов, которые заставляют думать, переживать и гордиться своей культурой, зрителю все чаще предлагают откровенно слабую продукцию, претендующую на звание искусства.

Мы видим бесконечные телесериалы с примитивным и плоским юмором, рассчитанным на сиюминутный смех. Или криминальные истории, словно списанные со старых голливудских сценариев или популярных турецких сериалов. Во многих из них трудно найти что-то свое, национальное, отличающее азербайджанское кино от любой другой телевизионной продукции. Это уже не то кино, которым когда-то гордилась вся республика. Это не наше кино.

И невольно возникает мысль: вот бы вернуть Узеира Гаджибейли, Рашида Бейбутова, Гасана Мамедова, Гасанагу Турабова, Яшара Нури, Сиявуша Аслана, Расима Балаева и многих других замечательных актеров и мастеров отечественного искусства. Вот тогда мы с полной уверенностью могли бы сказать: «Азербайджанское кино — наше национальное достояние».

К сожалению, сегодня подобные слова звучат скорее как воспоминание о славном прошлом, чем как характеристика настоящего. Пока на отечественных телеканалах преобладают низкопробные сериалы с претензией на искусство, говорить о возрождении национального кинематографа преждевременно. И причина, конечно же, не в том, что в Азербайджане нет профессиональных кинорежиссеров, способных снять культовое кино. Азербайджанская земля богата талантами. Однако есть факторы, тормозящие развитие азербайджанского кино. И пока они не будут устранены, азербайджанский кинематограф будет барахтаться в проблемах, осознавая собственное бессилие.

Хочется верить, что однажды азербайджанское кино вновь обретет свое лицо, а на экраны будут выходить фильмы, достойные лучших традиций отечественной школы. Фильмы, которые будут воспитывать, вдохновлять, заставлять задумываться и которыми будут гордиться будущие поколения.

А пока нам остается лишь поздравить всех, кто посвятил свою жизнь этому искусству (по большей части посмертно), и произнести ставшую уже дежурной фразу: «С Днем национального кино».