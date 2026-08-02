Компания Trump Media and Technology Group запустила платный сервис Truth API, предоставляющий корпоративным клиентам доступ в режиме реального времени к публикациям президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social. Об этом сообщил телеканал CNBC.

По данным телеканала, новый сервис представляет собой программный интерфейс (API), который обеспечивает компаниям «прямой, лицензированный доступ в реальном времени к самым важным для рынка Truths», публикуемым на платформе.

Запуск сервиса вызвал критику со стороны сенаторов-демократов. В письме председателю Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Полу Аткинсу они призвали проверить, не нарушает ли деятельность компании американское законодательство.

«Это выглядит как вопиющее злоупотребление должностью президента в личных целях, которое подрывает интересы рядовых инвесторов и целостность рынков, обогащая Уолл-стрит и других состоятельных инсайдеров», — говорится в письме, пишет CNBC.

В Комиссии по ценным бумагам и биржам США отказались комментировать обращение.

В Trump Media заявили, что финансовые рынки уже реагируют на публикации в Truth Social, а запуск Truth API позволит компании получать дополнительный доход за счет высокомаржинального сервиса с регулярной выручкой.