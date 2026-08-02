Власти Венгрии отозвали еще 25 послов, в том числе руководителей дипломатических миссий в России, Украине, США, Великобритании, Бельгии, Сербии и Словакии. Соответствующий указ опубликован в официальном правительственном вестнике.

По предложению министра иностранных дел Аниты Орбан полномочия прекращены еще у 25 послов и руководителей дипломатических миссий, включая глав наиболее важных для страны зарубежных представительств. Решение затронуло дипмиссии в Алжире, Армении, Бельгии, Великобритании, Венесуэле, Нидерландах (Гаага), Дохе, Ираке, Киеве, Копенгагене, Лондоне, Маниле, Москве, Осло, Праге, Братиславе, Белграде, Боготе, ЮАР, Сараеве, Сингапуре, Тбилиси и Вашингтоне, а также представительства при ООН/ОБСЕ в Вене, НАТО в Брюсселе и ООН/ВТО в Женеве.

Это уже второй этап масштабной ротации дипломатического корпуса после формирования нового правительства. В конце июня Будапешт прекратил полномочия 37 руководителей зарубежных дипломатических миссий.

В МИД Венгрии заявили, что кадровые изменения проводятся в рамках реформы дипломатической службы. Ее цель — сформировать профессиональный корпус дипломатов, который сможет эффективнее продвигать внешнеполитические интересы страны.

Имена преемников пока не объявлены. Кандидатов официально представят после прохождения обязательных слушаний в профильных комитетах парламента.