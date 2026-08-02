В результате крушения самолета, выполнявшего экскурсионный полет над геоглифами пустыни Наска в Перу, погибли 13 человек. Об этом сообщили местные муниципальные власти.

«Муниципалитет Наски выражает свою скорбь в связи с трагическим крушением самолета компании Aerodiana, произошедшим в районе Пуэбло-Вьехо, и передает свои самые искренние соболезнования семьям и близким 13 погибших», – говорится в сообщении.

По данным местных властей, самолет вылетел из города Писко для выполнения экскурсионного полета над геоглифами Наски. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Геоглифы представляют собой гигантские геометрические фигуры и изображения, нанесенные на поверхность земли. Впервые подобные рисунки обнаружили в Перу на пустынном плато Пальпа в 1926 году. Спустя год аналогичные изображения были найдены в расположенной неподалеку пустыне Наска, благодаря чему они получили мировую известность.