Католикос всех армян Гарегин II впервые не принял участия в открытии первого заседания нового состава парламента Армении, сформированного по итогам выборов 7 июня. Об этом сообщает «Интерфакс».

С приветственной речью к депутатам выступил только президент Армении Ваагн Хачатурян. Отсутствие католикоса вызвало критику со стороны представителей оппозиционной фракции «Сильная Армения».

«Где армянский патриарх?» — начали выкрикивать оппозиционные депутаты с мест.

Представители оппозиции обвинили руководство парламента в нарушении регламента из-за того, что Гарегин II не был приглашен на первое заседание. По их утверждению, отсутствие главы Армянской апостольской церкви на открытии работы нового созыва не соответствует требованиям законодательства.

В знак протеста депутаты оппозиционных фракций отказались участвовать в церемонии принесения присяги в парламенте.