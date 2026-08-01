На официальных страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликована запись в связи с кончиной народного поэта Наримана Гасанзаде.
«Светлая память о выдающемся поэте и драматурге, известном общественном деятеле, искреннем и скромном человеке Наримане Алимамед оглу Гасанзаде всегда будет жить в сердцах тех, кто его знал. Аллах рехмет элясин!», – говорится в сообщении.
Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz vermişdir. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, Heydər Əliyev mükafatı laureatı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü, Əməkdar incəsənət xadimi, Xalq şairi Nəriman Əliməmməd oğlu Həsənzadə 2026-cı il… pic.twitter.com/CRusqlo4yf
— İlham Əliyev (@azpresident) August 1, 2026