Король Испании Филипп VI выразил «обеспокоенность и возмущение» в связи с ситуацией в автономном городе Сеута на севере Африки, куда ранее прибыли тысячи мигрантов. Об этом сообщило агентство EFE.

По его словам, власти должны обеспечить безопасность автономных городов и не допустить повторения подобных инцидентов. Король также подчеркнул необходимость принятия мер, которые покажут жителям Сеуты и Мелильи поддержку со стороны остальных регионов Испании.

Напомним, 30 июля тысячи мигрантов смогли попасть в Сеуту вплавь, а также пешком, обойдя волнолом, разделяющий город и Марокко. По данным городских властей, число прибывших составило около 60 тыс. человек, тогда как МВД Испании сообщало о 50 тыс. мигрантов. Агентство EFE со ссылкой на представителей силовых структур ранее сообщало, что за последние 30 часов около 69,5 тыс. мигрантов вернулись в Марокко. При этом указанная цифра может включать людей, которые пересекли границу до массового наплыва 30 июля, а также тех, кто неоднократно переходил ее в течение дня.