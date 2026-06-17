Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о намерении инвестировать значительные средства в повышение готовности Бундесвера (ВС ФРГ) к защите от беспилотников.

Об этом заявил глава Минобороны ФРГ во время посещения войск в Фрисландии (федеральная земля Нижняя Саксония).

«В эти дни мы запускаем план действий по БПЛА», — заявил Писториус, сообщает агентство DPA.

Этот план, как уточнил министр, включает в себя целый комплекс мер, к реализации которых уже приступают.

«А это значит, что до конца десятилетия мы планируем инвестировать в эту сферу порядка €16 млрд», — подчеркнул министр.

«Мы закупаем разведывательные дроны, закупаем ударные дроны, а также средства, способные отражать атаки беспилотников — то есть весь спектр», — сказал Писториус.

Он отметил, что при внедрении данной техники в войска планируется действовать «очень стратегически и очень целенаправленно». Главное, как указал Писториус, быстро и эффективно закупать именно то, что нужно, и сразу же отрабатывать это на учениях.