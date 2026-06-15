Проект мирного соглашения США и Ирана состоит из 14 пунктов, сообщило иранское агентство Mehr.

Там перечислили содержание документа:

1. Постоянное и немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.

2. США обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Ирана.

3. Полное снятие морской блокады в течение 30 дней.

4. США обязуются вывести свои войска из районов вокруг Ирана.

5. Возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней с согласия Ирана.

6. Приостановление санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции и ее производных и полный доступ Ирана к его финансовым активам.

7. Предоставление Соединенными штатами и их союзниками планов восстановления Ирана на сумму не менее $300 млрд.

8. Проведение переговоров в течение 60 дней для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полного снятия первичных, вторичных санкций США, а также резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

9. Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обязуется не производить ядерное оружие.

10. США обязуются не увеличивать численность своих войск в регионе и не вводить новые санкции.

11. Разблокировка $24 млрд заблокированных иранских средств в течение 60-дневного периода заключительных переговоров. Половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала переговоров.

12. Создание механизма мониторинга для реализации соглашения.

13. Окончательное соглашение будет одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН.

14. Заключительные переговоры не начнутся до тех пор, пока не будет разблокирована половина замороженных средств Ирана, приостановлены санкции в отношении иранской нефти и снята морская блокада. Окончательное соглашение будет достигнуто исключительно по вопросу судьбы обогащенных материалов и обогащения урана, снятия санкций и программы экономического восстановления Ирана. Обсуждения иранской ракетной программы и поддержки групп сопротивления окончательно исключены из повестки дня.

Как пишет Financial Times со ссылкой на источник, согласно условиям сделки, Ормузский пролив будет постепенно открыт для судоходства, по мере его разминирования в течение первых 30 дней после заключения соглашения. Кроме того, в течение 60 дней Иран обязуется не взимать плату за проход судов, а США в ответ снимают морскую блокаду.

Также издание указывает, что в сделка подразумевает отказ Ирана от приобретения или разработки ядерного оружия. В течение 60 дней Тегеран и Вашингтон проведут переговоры, касаемо дальнейших действий с иранскими запасами обогащенного урана.

FT отмечает, что в настоящий момент в Иране хранится более 9 тонн обогащенного урана. При этом почти 440 кг обогащены почти до оружейного уровня.