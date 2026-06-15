США и Иран объявили о достижении мирного соглашения.

По словам премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, стороны договорились о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Официальная церемония подписания пройдет 19 июня в Швейцарии.

Президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки и заявил о полном открытии Ормузского пролива, а также о прекращении морской блокады Ирана со стороны ВМС США.

«Поздравляю всех! Я полностью разрешаю <…> открытие Ормузского пролива и немедленное снятие военно-морской блокады. <…> Суда всего мира, запускайте двигатели. Пусть нефть течет!», — написал Трамп в TruthSocial.

В Тегеране сообщили, что текст меморандума о взаимопонимании будет опубликован после подписания, а переговоры по окончательному соглашению продолжатся в течение 60 дней.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал соглашение «большой победой Вашингтона», а Трамп заявил, что документ способен принести региону долгожданный мир и безопасность. Тем временем Иран оценил ущерб от боевых действий против США и Израиля в $300 млрд и заявил, что план восстановления страны должны представить США и их союзники.

По данным иранской стороны, Вашингтон обязуется разморозить $24 млрд иранских активов, снять нефтяные санкции, не вводить новые ограничения и не наращивать силы на Ближнем Востоке.

Кроме того, США и их союзники должны представить план восстановления экономики Ирана минимум на $300 млрд.

Тегеран, в свою очередь, подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не создавать ядерное оружие. При этом ракетную программу Ирана вывели за рамки переговоров.