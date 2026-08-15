В Москве расследуется уголовное дело об убийстве и мошенничестве в особо крупном размере, связанном с незаконным завладением квартирами москвичей. По делу проходят восемь человек, среди которых предприниматели, руководители коммерческих компаний и сын бывшего адвоката Эльмана Пашаева — Эльвин Пашаев.

Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС, Эльвину Пашаеву предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Свою вину он не признает.

Следствие считает, что фигуранты действовали в составе группы. Одним из эпизодов стало хищение денежных средств после продажи квартиры убитого москвича. Деньги были переведены на банковский счет, после чего таксист Булат Абдуллаев и его знакомая должны были снять их.

Абдуллаев признал вину и раскаялся. При этом, выступая в суде, он заявил, что не имел цели совершать преступление.

В октябре 2024 года в одном из парков на северо-западе Москвы были обнаружены человеческие останки, завернутые в черный пакет. Позднее следствие установило связь между этим убийством и расследованием мошенничества с недвижимостью.

Уголовное дело об убийстве было возбуждено в октябре 2025 года. В феврале 2026 года из него выделили отдельное производство по обвинениям в мошенничестве и покушении на мошенничество. В рамках расследования была проведена эксгумация тела, назначены молекулярно-генетическая, медико-криминалистическая и почерковедческая экспертизы.

Среди других обвиняемых — предприниматель Дмитрий Власов, самозанятая Назели Хачатрян и генеральный директор компании «Тру Крайм» Антон Прокопович. Власов, как и Пашаев, вину отрицает.

Тушинский суд Москвы продлил фигурантам избранные меры пресечения. Один из обвиняемых находится под домашним арестом, остальные — в СИЗО.

Эльвин Пашаев является сыном бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Сам Эльман Пашаев ранее представлял интересы актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, а позднее был арестован по делу о мошенничестве на сумму более 46 млн рублей. Следствие считает, что он получил деньги за обещание добиться освобождения Алексея и Елены Блиновских от уголовной ответственности.