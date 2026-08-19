Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит создания Турцией военной базы в Сирии, поскольку считает усиление турецкого военного присутствия угрозой израильской безопасности.

«Мы ни при каких обстоятельствах не допустим создания турецкой военной базы в Сирии», – заявил Нетаньяху.

Он отметил, что Израиль выступает против расширения турецкого военного присутствия на юге Сирии.

«Мы не потерпим укрепления турецкого военного присутствия, которое продвигается на юг. Мы ясно дали это понять в общих чертах. Теперь мы увидели, что Турция намеревалась закрепиться на одном из аэродромов в районе Алеппо. И мы передали соответствующий сигнал. Сигнал был передан, но, очевидно, его не услышали. Поэтому мы сделали так, чтобы они поняли его более доходчиво», – сказал Нетаньяху.

Ранее посол США в Турции Том Баррак заявил, что израильский авиаудар по военной авиабазе Абу-Духур в Сирии создал реальный риск стремительной эскалации и мог привести к прямому военному столкновению Израиля с Турцией и Сирией.