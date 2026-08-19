Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном позднее в 2026 году.

Отвечая на вопрос журналистов, ожидает ли он новой встречи с Ким Чен Ыном, Трамп ответил: «Да, я сделаю это».

«Пока у нас умный президент, с ним все будет хорошо», – добавил американский лидер.

Трамп также заявил, что КНДР располагает 57 единицами мощных ядерных вооружений.

«У него (Ким Чен Ына) 57 очень мощных ядерных вооружений. Этого не должны были допустить», – сказал он.

На вопрос журналистов о том, допустил бы он такое развитие событий, если бы занимал пост президента ранее, Трамп ответил, что «не допустил бы этого».

«Но он их получил. Я очень хорошо с ним лажу», – подчеркнул американский лидер.

При этом Трамп заявил, что Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие.

Говоря о возможности возобновления переговоров с Тегераном, президент США отметил: «Возможно, когда-нибудь, но сейчас ситуация настолько хороша. Но, возможно, когда-нибудь».